Казахстан может претендовать на «исторические земли», в которые входят Новосибирск, Омск, Тюмень, Оренбург, Курган, Саратов, Астрахань и Московия, заявил экс-депутат парламента республики, экономист Уалихан Кайсаров.

«Тот же Новосибирск — это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень — это Темен, южные края Золотой орды. За Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург — это Орынбор, он был столицей казахского государства. Курган — это Хургал. Саратов — это Сарытау. Не Астрахань — Астар-Хан. Не Омск — а Омбы», — сказал Кайсаров.

По его словам, «все территории, которые минимум на 500-600 километров севернее нынешней границы Казахстана, они были исконно казахскими землями».

Сибирь, Московия — до Венгрии — это были территории Чингисхана и его наследников, поэтому Казахстан сейчас имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад, считает политик.

«Нашему государству хватает мудрости эту тему не мусолить, потому что с 1991 года нынешняя территория была закреплена документами», — отметил Кайсаров.