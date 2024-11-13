НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России

Источник:
Sibnet.ru
811 23

Казахстан может претендовать на «исторические земли», в которые входят Новосибирск, Омск, Тюмень, Оренбург, Курган, Саратов, Астрахань и Московия, заявил экс-депутат парламента республики, экономист Уалихан Кайсаров.

«Тот же Новосибирск — это Ногай-Сивир, это наши казахские земли. Тюмень — это Темен, южные края Золотой орды. За Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург — это Орынбор, он был столицей казахского государства. Курган — это Хургал. Саратов — это Сарытау. Не Астрахань — Астар-Хан. Не Омск — а Омбы», — сказал Кайсаров.

По его словам, «все территории, которые минимум на 500-600 километров севернее нынешней границы Казахстана, они были исконно казахскими землями».

Сибирь, Московия — до Венгрии — это были территории Чингисхана и его наследников, поэтому Казахстан сейчас имеет полное моральное и историческое право требовать эти земли назад, считает политик.

«Нашему государству хватает мудрости эту тему не мусолить, потому что с 1991 года нынешняя территория была закреплена документами», — отметил Кайсаров.

Еще по теме
The Hill узнала, что Трамп уважает Путина и презирает Зеленского
Медведев назвал немецких политиков «ничтожествами»
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
МИД России обвинил западные страны в лицемерии и ксенофобии
смотреть все
Политика #Мир #Новосибирск #Омск #Алтайский край
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Россия запросила у дружественных стран сливочное масло
Украину назвали «первой жертвой» Трампа
Назван идеальный кнопочный телефон для «цифровой детоксикации»
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
Обсуждение (23)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

DEMON01

Антоша приезжай , привози эти ненужные доллары я тебе их поменяю на рубли 1:1 ведь ты же россиянин или...

GammiPluh

Как только все по Днепру перейдет в состав РФ, Украина станет самой бедной страной в плане полезных ископаемых

GammiPluh

Какие ресурсы у Украины?) 90% из них расположены на Донбассе и Харьковской области) Нет у них уже почти...

Alex B 69

Смешной чувачок.. 😀 Сам сидит на валютном мешке и призывает всех иных сидеть в деревне с самогоном в...