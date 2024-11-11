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Бренды электроники побили рекорды на распродаже 11.11

Источник:
Sibnet.ru
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Несколько рекордов установлено в первый день традиционной ноябрьской распродажи 11.11 на китайской площадке Tmall, которая принадлежит компании Alibaba.

Так, продажи 34 брендов, включая Apple, Xiaomi, Huawei, Oppo, Sony, Fujifilm, DJI, Nintendo, Xiaocai Tiancai, Tuozh u других превысили отметку 100 миллионов юаней. Продажи еще 1100 брендов удвоились по сравнению с прошлым годом.

В частности, продажи смартфонов Vivo выросли на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в рамках 11.11, а продажи бренда DJI увеличились более чем на 100%, говорится в сообщении площадки.

11.11 — крупнейшая распродажа в Китае, ее часто называют «китайской Черной пятницей».

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Экономика #Торговля
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