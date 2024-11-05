Цискаридзе назвал ненормальными цены на билеты в театр

Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, народный артист РФ Николай Цискаридзе заявил, что не поддерживает высокие цены на билеты в театр, считая это ненормальным.

«Достать билеты в театр никогда не было легко, другое дело, что это не стоило, как чугунный мост. Я не поддерживаю это. Не может билет на спектакль стоить столько же, сколько месячный оклад человека. Это ненормально», — цитирует ТАСС Цискаридзе.

По его мнению, «в нашей стране, где все государственное, не может столько стоить билет». Главным театрам страны выделяется бюджет, который складывается из налогов граждан.

«Надо не забывать, что главные театры нашей страны — бюджетные, они находятся на содержании нас с вами. Это наши налоги содержат все эти театры, поэтому для нас это (стоимость билетов) должно быть по-другому», — отметил Цискаридзе.