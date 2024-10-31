Бросить курить помогут помидоры и баклажаны

Снизить тягу к никотину поможет диета из овощей и фруктов, нестандартный способ предложили эксперты Роспотребнадзора. Основными элементами рациона, призванного помочь бросить курить, должны стать помидоры и баклажаны.

Выкуривание одной сигареты переносит в организм 2-3 миллиграмма никотина. Это распространенное в природе вещество содержится в растительной пище — в форме никотиновой кислоты.

Природный никотин нормализует жировой обмен, участвует в росте тканей, преобразует сахар в энергию, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и даже предотвращает сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы отказаться от курения, нужны сила воли и добавление в рацион продуктов, богатых никотиновой кислотой, рекомендуют специалисты. При этом рекордное содержание этого вещества — в пасленовых.

Сколько никотина в пасленовых

Так, красный помидор в среднем содержит 7,3 нанограмма никотиновой кислоты на грамм веса. Перец — до 9,2 нанограмма на грамм. Картофель — до 15 нанограммов на грамм, цветная капуста — 16,8 нанограмма на грамм, баклажан — до 100 нанограммов на грамм.

При этом от способа обработки продукта концентрация никотиновой кислоты существенно меняется. Например, в томатной пасте содержание данного вещества достигает 52 нанограммов на грамм.

Бросающему курить человеку стоит разнообразить рацион продуктами с высоким содержанием никотиновой кислоты, рекомендует Роспотребнадзор. Ежедневная диета с помидорами и баклажанами облегчит отказ от вредной привычки.