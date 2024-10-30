Действие ОСАГО расширят на Белоруссию

Действие российского полиса ОСАГО расширят на территорию Белоруссии. Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

В личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы уже имеется поле «Расширение действия договора на территорию Республики Беларусь» с ответом «Да» или «Нет».

Если россиянин после покупки расширенного полиса ОСАГО попадет в аварию на территории республики, то он должен будет обратиться для фиксации ДТП в соответствующие службы Белоруссии.

Дальше страховой случай будет рассмотрен белорусским Бюро Транспортного Страхования, которое уже будет взаимодействовать с российскими страховщиками, заключившими договор страхования.

Расширение ОСАГО на Белоруссию будет востребовано россиянами, которые часто пересекают границу Союзного государства. К ним относятся жители приграничных регионов, а также водители грузовых автомобилей.