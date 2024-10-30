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Что такое метаболический возраст человека

Источник:
Sibnet.ru
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Метаболический возраст организма показывает, насколько быстрый у него обмен веществ. Чем меньше этот возраст, тем в лучшей физической форме находится человек.

В клетках человеческого организма постоянно происходят химические реакции. Одни соединения образовываются, другие — распадаются. Совокупность этих реакций и называют обменом веществ или метаболизмом.

Чем лучше метаболизм, тем активней в клетки поступают питательные вещества, тем больше энергии у организма, которая необходима для всех важных функций — циркуляции крови, роста и регенерации тканей.

Метаболический возраст может быть меньше или больше реального возраста. Он зависит от нескольких параметров:

  • Пропорции жира и мышц в организме. Мышечные ткани ускоряют обмен веществ;
  • Количества воды в организме. Недостаток жидкости замедляет метаболизм;
  • Базального метаболического обмена (Basal Metabolic Rate — BMR) — количества калорий, которое организм сжигает за сутки в состоянии покоя.

Точно метаболический возраст можно узнать в медицинском учреждении или спортивном клубе, где есть соответствующее оборудование и специалисты. Приблизительно его можно определить с помощью спортивных приложений на смартфоне, умных весов и часов.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?

corrector

Наш народ простой - где увидел фашиста, там и бьет !

scorpion2777

Скоро будут говорить – украина не имела стратегического значения.

DEMON01

Ну наконец то ,спасибо ВВП, надо брать.