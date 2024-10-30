Что такое метаболический возраст человека

Метаболический возраст организма показывает, насколько быстрый у него обмен веществ. Чем меньше этот возраст, тем в лучшей физической форме находится человек.

В клетках человеческого организма постоянно происходят химические реакции. Одни соединения образовываются, другие — распадаются. Совокупность этих реакций и называют обменом веществ или метаболизмом.

Чем лучше метаболизм, тем активней в клетки поступают питательные вещества, тем больше энергии у организма, которая необходима для всех важных функций — циркуляции крови, роста и регенерации тканей.

Метаболический возраст может быть меньше или больше реального возраста. Он зависит от нескольких параметров:

Пропорции жира и мышц в организме. Мышечные ткани ускоряют обмен веществ;

Количества воды в организме. Недостаток жидкости замедляет метаболизм;

Базального метаболического обмена (Basal Metabolic Rate — BMR) — количества калорий, которое организм сжигает за сутки в состоянии покоя.

Точно метаболический возраст можно узнать в медицинском учреждении или спортивном клубе, где есть соответствующее оборудование и специалисты. Приблизительно его можно определить с помощью спортивных приложений на смартфоне, умных весов и часов.