Ивлеева сделает из себя бренд для производства алкоголя и путешествий

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева регистрирует бренд «Анастасия Ивлеева», под которым сможет организовывать путешествия и производить алкогольную продукцию и мебель.

Заявка на регистрацию товарного знака направлена в Роспатент. Патентный поверенный компании «Онлайн Патент» Алина Сидорова сообщила РИА Новости, что Ивлеева собирается выйти за рамки уже зарегистрированных категорий, таких как одежда и косметика.

«Добавлены такие новые классы, как кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные изделия, продукты питания, а также услуги по организации путешествий и благотворительности», — отметила Сидорова.

Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», которое было создано в 2021 году. Организация занималась выпуском чипсов и энергетиков под брендом Easy Peasy. По данным «СПАРК Интерфакс», за 2023 год компания заработала 2,8 миллиарда рублей.

Певец Shaman (Ярослав Дронов) регистрирует бренд «Я русский». Телеграм-каналы писали, что под своим брендом он будет выпускать водку и другую алкогольную продукцию, а также секс-игрушки, ароматизаторы для воздуха, шампуни, блестки для ногтей, ювелирные украшения и продукты питания. Shaman опроверг, что будет производить алкоголь и непристойную продукцию.