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Shaman ответил про водку «Я русский»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подтвердил, что будет регистрировать бренд «Я русский», но опроверг, что под его брендом будет выходить водка и другие непристойные товары.

Shaman сообщил в телеграм-канале, что подал документы на регистрацию бренда «Я русский» по некоторым категориям товаров.

«На маркетплейсах сейчас масса всякого низкокачественного ширпотреба с моим изображением. Люди думают, что раз там написано SHAMAN или размещено мое фото, то я имею к этим вещам отношение и они будут качественными. А на самом деле им продают контрафакт», — написал Shaman.

Артист отметил, что за последнее время к нему обращаются многие компании, с предложениями выпускать ту или иную продукцию под названием «Я русский». Он регистрирует бренд, чтобы иметь возможность разрешать или не разрешать использование «Я русский» на товарах.

Ранее в Сети появились слухи о том, что Shaman будет выпускать под своим брендом водку и другую алкогольную продукцию. А также секс-игрушки, ароматизаторы для воздуха, шампуни, блестки для ногтей, ювелирные украшения и продукты питания.

«Конечно же, никакой водкой "Я русский" спаивать журналистку Собчак и депутата Милонова я не собираюсь. По-моему, они и без меня сами с этим хорошо справляются, учитывая раздутый сегодня на пустом месте скандал», — добавил певец.

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