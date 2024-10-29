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Как археологи узнают возраст находок с помощью периода полураспада

Источник:
Sibnet.ru
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Радиоактивные изотопы углерода помогают археологам и палеоантропологам с большой точностью определять возраст находок.

Принцип радиоуглеродного датирования прост: животные и растения захватывают углерод из окружающей среды, в том числе радиоактивный изотоп — углерод-14. У него есть одно уникальное свойство: он нестабилен. Как только живое существо умирает захват изотопа прекращается, и он начинает распадаться.

В среднем каждые 5730 лет около половины атомов этого изотопа распадаются на азот — таков период его полураспада. После одного периода полураспада в животном останется примерно половина первоначального количества углерода-14, после еще одного — около четверти, затем — 1/8.

А вот количество углерода-12 в останках животных и растений, напротив, остается прежним. Измерив соотношение углерода-14 и углерода-12, можно определить, сколько тысяч лет прошло с момента смерти.

Чтобы уточнить данные радиоуглеродного анализа, ученые сравнивают изотопный возраст с возрастом, полученным другими методами: например, подсчетом годичных колец на деревьях.

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