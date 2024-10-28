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Нострадамус и Ванга сделали пугающее предсказание на 2025 год

Источник:
Sibnet.ru
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Одинаково пугающие предсказания на 2025 год оставили самые знаменитые мистики планеты — Нострадамус и Ванга.

«Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год», — пишет издание Daily Mail.

Эти знаменитые предсказатели в разные эпохи утверждали, что в следующем году Европу охватит смертоносная война. Так, живший в XVI веке Нострадамус писал, что «земли Европы» будут втянуты в жестокие войны.

Болгарская провидица Ванга, умершая в 1996 году, заявляла, что в 2025 году война уничтожит население всего европейского континента. Впрочем, не все страшные предсказания Ванги сбывались — например, она говорила, что в 2010 году должен начаться мировой конфликт.

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Политика #Мир #Предсказания
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corrector

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Asd10

Пройдет время и "последний украинец" подпишет таки капитуляцию.

snoo

Нам бы для начала стать однопланетной цивилизацией.

nicollaich

Пупочек уже говорил, что этот населённый пункт не имел стратегического значения?