Нострадамус и Ванга сделали пугающее предсказание на 2025 год

Одинаково пугающие предсказания на 2025 год оставили самые знаменитые мистики планеты — Нострадамус и Ванга.

«Два самых печально известных и зловещих мистика в мире сделали один и тот же точный прогноз на 2025 год», — пишет издание Daily Mail.

Эти знаменитые предсказатели в разные эпохи утверждали, что в следующем году Европу охватит смертоносная война. Так, живший в XVI веке Нострадамус писал, что «земли Европы» будут втянуты в жестокие войны.

Болгарская провидица Ванга, умершая в 1996 году, заявляла, что в 2025 году война уничтожит население всего европейского континента. Впрочем, не все страшные предсказания Ванги сбывались — например, она говорила, что в 2010 году должен начаться мировой конфликт.