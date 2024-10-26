NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире

Производитель графических процессоров NVIDIA в пятницу обошел Apple и стал самой дорогой компанией в мире.

Рыночная капитализация компании поднималась до 3,53 триллионов долларов, тогда как Apple оценивалась в 3,52 триллиона, следует из данных London Stock Exchange Group. На третьем месте по этому показателю находится Microsoft с рыночной капитализацией 3,2 триллиона долларов.

Акции NVIDIA растут благодаря повышенному спросу на ее специальные чипы для искусственного интеллекта, пишет Reuters. Крупные технологические компании закупают процессоры NVIDIA в огромных количествах для проектов, связанных с нейросетями.

В июне NVIDIA уже ненадолго становилась самой дорогой компанией в мире, но затем ее вытеснила с первого места сначала Microsoft, а затем и Apple. Эти три компании в последние несколько месяцев практически сопоставимы по капитализации.