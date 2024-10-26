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NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Производитель графических процессоров NVIDIA в пятницу обошел Apple и стал самой дорогой компанией в мире.

Рыночная капитализация компании поднималась до 3,53 триллионов долларов, тогда как Apple оценивалась в 3,52 триллиона, следует из данных London Stock Exchange Group. На третьем месте по этому показателю находится Microsoft с рыночной капитализацией 3,2 триллиона долларов.

Акции NVIDIA растут благодаря повышенному спросу на ее специальные чипы для искусственного интеллекта, пишет Reuters. Крупные технологические компании закупают процессоры NVIDIA в огромных количествах для проектов, связанных с нейросетями.

В июне NVIDIA уже ненадолго становилась самой дорогой компанией в мире, но затем ее вытеснила с первого места сначала Microsoft, а затем и Apple. Эти три компании в последние несколько месяцев практически сопоставимы по капитализации.

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Экономика #Деньги #Компьютеры
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GammiPluh

"ДЛНР в окружении, и не понимают." и они не понимают, и мы не понимаем о чем ты

Uynachalnica

Так ее, инфляцию эту! Жаль вот то, что сама инфляция, не смотрит на желания Набиулиной...

Asd10

Он иксперт по всему. К военным отношения не имеет.

GammiPluh

Ты вдруг опять перестал быть военным экспертом и стал экспертом философом?