Новый малыш появился у красноярских зебр. ФОТО

Новый малыш появился у красноярских зебр Хвостика и Зиты, сообщил зоопарк «Роев ручей» и показал фотографии зебренка.

Малыш родился две недели назад. Как и в дикой природе, жеребенок встал на ножки уже через 20 минут после рождения. Он активно развивается и каждый день прибавляет в весе. Имени у зебренка пока нет.

Зебры Зита и Хвостик прибыли в Красноярск в 2007 году одним рейсом с жирафами. Они были совсем молодыми, и первое потомство у них появилось только в 2013 году. С тех пор почти каждый год в «Роевом ручье» у зебр рождаются детеныши.