НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Новый малыш появился у красноярских зебр. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
128 0

Новый малыш появился у красноярских зебр Хвостика и Зиты, сообщил зоопарк «Роев ручей» и показал фотографии зебренка.

Малыш родился две недели назад. Как и в дикой природе, жеребенок встал на ножки уже через 20 минут после рождения. Он активно развивается и каждый день прибавляет в весе. Имени у зебренка пока нет.

Зебры Зита и Хвостик прибыли в Красноярск в 2007 году одним рейсом с жирафами. Они были совсем молодыми, и первое потомство у них появилось только в 2013 году. С тех пор почти каждый год в «Роевом ручье» у зебр рождаются детеныши.

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Петиции против бродячих собак стали самыми популярными
Самое счастливое животное на свете. ФОТО
Кошмарное существо выбросило на американское побережье. ФОТО
Назван лучший способ подружить кошку с собакой
смотреть все
Жизнь #Звери #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Military Watch Magazine рассказал о подготовке Запада к победе России
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины
Россия стала четвертой в мире экономикой
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
Обсуждение (0)
О самом главном
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Курскую группировку ВСУ атаковали с пяти направлений
34
Путину показали «квазиденьгу» БРИКС
28
Россия стала четвертой в мире экономикой
28
СМИ узнали о «плане Путина» по крушению доллара
26
Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве из‑за Украины