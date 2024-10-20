Мошенники стали рассылать вирусы под видом фото в Telegram

Мошенники стали рассылать личные сообщения в Telegram с
прикрепленными вредоносными файлами под видом фото, сообщило Управление по
организации борьбы с противоправным использованием
информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Пользователям отправляют файлы с якобы изображениями с расширением "APK". При этом фотографии не могут иметь такое расширение, "в отличие от вредоносного программного обеспечения", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
МВД опубликовало скриншот переписки, на котором
продемонстрированы сообщения с файлами под названием «фото», которые
злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: «Привет, это ты на фото?»
Ведомство призвало ни в коем случае не скачивать подобные
файлы и быть бдительными.