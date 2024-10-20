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Мошенники стали рассылать вирусы под видом фото в Telegram

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники стали рассылать личные сообщения в Telegram с прикрепленными вредоносными файлами под видом фото, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Пользователям отправляют файлы с якобы изображениями с расширением "APK". При этом фотографии не могут иметь такое расширение, "в отличие от вредоносного программного обеспечения", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.  

МВД опубликовало скриншот переписки, на котором продемонстрированы сообщения с файлами под названием «фото», которые злоумышленник прислал пользователю, и вопросом: «Привет, это ты на фото?»

Скриншот сообщения мошенников в Telegram
Скриншот сообщения мошенников в Telegram
Фото: © МВД России

Ведомство призвало ни в коем случае не скачивать подобные файлы и быть бдительными. 

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