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Зеленский оценил ситуацию цитатой из «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Зеленский, прибывший в Брюссель на заседание Евросовета, предупредил, что украинцев ожидает «опасная» зима.

«Зима близко. Для нас это всегда опасно, когда зима приближается, поэтому мы должны приготовить наше домашнее задание, нам предстоит много сделать. Но нам остро необходимо ПВО, я не могу сейчас раскрыть больше деталей», — цитирует Зеленского издание «Страна.ua».

С начала конфликта Украина потеряла половину генерирующих мощностей. Прошлой зимой пиковое потребление составляло 18 гигаватт, на сегодня Киев потерял 9 гигаватт. В частности, в стране уничтожены все тепловые электростанции и значительная часть мощностей ГЭС.

Он также отметил, что представленный им ранее «план победы» при соблюдении позволит закончить конфликт не позднее 2025 года. Зеленский подчеркнул, что Украина представила план «не для критики или критиков».

В «плане победы» Зеленского пять пунктов, среди которых: приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, укрепление обороны страны, а также размещение «комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания». План также имеет тайные приложения.

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Политика #Мир
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