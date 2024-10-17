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УАЗ оправдал санкциями проблемы с качеством авто на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Причинами дефектов автомобилей УАЗ, используемых в зоне СВО, стали антироссийские санкции, сообщила пресс-служба владеющей заводом компании Sollers.

«В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», — ответила пресс-служба «Газете.Ru» на вопрос о причине частых поломок автомобилей компании в зоне спецоперации.

Сенатор и командир добровольческого отряда на СВО Дмитрий Рогозин неоднократно критиковал качество УАЗов и рассказывал об опасности, которую они создают участникам военной операции. Например, внедорожник «УАЗ Патриот» с военными заглох во время боя в трех километрах от линии соприкосновения.

«Поставляемые на фронт автомобили приходят в ужасном состоянии, хотя вроде совсем новые. Раздаточная коробка передач очень хилая. Из редуктора постоянно течет масло. Ресурс двигателя очень маленький. Причем, везде разный», — писал Рогозин в телеграм-канале в июле.

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