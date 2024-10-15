Школьников научили разрубать шашкой бутылки

Мастер-класс с шашкой в Иркутской области

Необычный мастер-класс провели в одной из школ Иркутской области. Учеников научили управляться с казачьей шашкой.

Мастер-класс для учащихся «Афанасьевской СОШ» в Тулунском районе провели казак Константин Аникин и атаман Тулунского хуторского казачьего общества Роман Чириков, пишет газета «Земля Тулунская».

На занятии дети познакомились с традициями казачества, а также научились основам владения оружием. Сам мастер-класс проходил на улице, в ходе занятия дети рубили шашкой пластиковые бутылки.

Управляться с шашкой научили учащихся третьего, пятого и шестого класса. При этом администрация образовательного учреждения подчеркнула, что на мероприятии много внимания уделили технике безопасности.