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Школьников научили разрубать шашкой бутылки

Источник:
Sibnet.ru
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Мастер-класс с шашкой в Иркутской области
Мастер-класс с шашкой в Иркутской области
Фото: © vk.com/wall-165288436_2133

Необычный мастер-класс провели в одной из школ Иркутской области. Учеников научили управляться с казачьей шашкой.

Мастер-класс для учащихся «Афанасьевской СОШ» в Тулунском районе провели казак Константин Аникин и атаман Тулунского хуторского казачьего общества Роман Чириков, пишет газета «Земля Тулунская».

На занятии дети познакомились с традициями казачества, а также научились основам владения оружием. Сам мастер-класс проходил на улице, в ходе занятия дети рубили шашкой пластиковые бутылки.

Управляться с шашкой научили учащихся третьего, пятого и шестого класса. При этом администрация образовательного учреждения подчеркнула, что на мероприятии много внимания уделили технике безопасности.

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Жизнь #Образование #Иркутск
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