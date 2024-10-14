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Алтайский завод импортозаместил двигатель для КамАЗа

Источник:
Sibnet.ru
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Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ) импортозаместил топливные немецкие и китайские системы, которые поставлялись на отечественные тяжелые грузовики и спецтехнику, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП).

В Барнауле запустили в производство топливную аппаратуру Common Rail взамен Bosch для дизельных силовых агрегатов, приводят «Известия» материалы ФРП.

Аппаратура пойдет на ряд новых и модернизированных двигателей, ранее использовавших немецкие системы. Это грузовики КамАЗ К5, «Урал», МАЗ и тепловозы «Синары».

Барнаульская топливная аппаратура помогает менять характеристики в зависимости от назначения техники. Благодаря впрыску мощность шестицилиндрового рядного мотора Р6 можно варьировать от 400 до 750 лошадиных сил, а крутящий момент доводить даже до 2400 Н·м.

Большого опыта эксплуатации Р6 еще не накоплено, однако по результатам испытаний можно сказать, что он спокойно будет «выхаживать» по 1,5 миллиона километров до капремонта, а это примерно пять лет службы.

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Авто #Автопром #Алтайский край #Санкции
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