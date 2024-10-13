Бросившего в снег сына блогера Косенко обвинили по двум статьям УК

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дело в отношении блогера Сергея Косенко, который бросил своего двухмесячного сына в сугроб и выложил видео в соцсети. Он объявлен в розыск.

Косенко в январе опубликовал видео из Куршавеля, где подбрасывает двухмесячного малыша, который падает и проваливается в пушистый снег. Ролик вызвал негативную реакцию в Сети, общественность беспокоилась о состоянии малыша.

«Косенко Сергей Сергеевич в январе 2024 года, снимая видеоконтент для своих соцсетей, с целью причинения тяжкого вреда здоровью своему двухмесячному сыну бросил ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты не менее двух метров», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, преступный умысел не был доведен до конца по не зависящим от Косенко обстоятельствам, так как малыш упал в сугроб.

Косенко вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК) и покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 30, часть 2 стать 111 УК). Блогеру грозит до 10 лет колонии.

Блогер объявлен в розыск. Косенко сначала утверждал, что на видео не младенец, а кукла, и так он демонстрирует искусство монтажа, но потом попросил прощения за эту публикацию.