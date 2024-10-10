Земляне увидят комету неандертальцев. ФОТО

Земляне течение ближайшего месяца смогут наблюдать в небе комету, в предыдущий раз приближавшуюся к нашей планете около 80 тысяч лет назад, во времена неандертальцев.

Комета под названием C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS была открыта в 2023 году. Жителям северного полушария она будет видна с середины октября по начало ноября, при этом она станет одной из самых ярких за последнее десятилетие.

C/2023 A3 движется по слабо-гиперболической орбите, на один оборот вокруг Солнца она тратит более 80 тысяч лет. 12 октября комета максимально сблизится с Землей, в этот день расстояние между нашей планетой и небесным телом составит около 70 миллионов километров.

Комета будет видна в западной части ночного неба вскоре после захода Солнца. Смотреть нужно на западную часть горизонта между Венерой и звездой Арктур, увидеть комету можно будет невооруженным глазом.