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Ураган «Милтон» показали из космоса. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Роскосмос опубликовал кадры мощнейшего урагана «Милтон», надвигающегося на Флориду. Видео было снято с МКС, пролетающей над юго-восточным побережьем США.

Ведомство уточнило, что из-за урагана отправка с орбиты американского корабля Crew Dragon, на котором российский космонавт Александр Гребенкин вернется на Землю, перенесена на 13 октября.

По оценкам ученых, ураган «Милтон» станет самым разрушительным за всю историю наблюдений. Зафиксированная скорость ветра в южной части Мексиканского залива достигает 80 метров в секунду.

При этом максимальная на данный момент пятая категория ураганов предусматривает порывы ветра скоростью до 70 метров в секунду. Ожидается, что «Милтон» подойдет к побережью Флориды в первой половине дня 10 октября, в штате объявлена чрезвычайная ситуация.

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