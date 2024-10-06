Эксперт посоветовала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Июль и октябрь станут наиболее выгодными месяцами для отпуска в 2025 году, поскольку в них наибольшее количество рабочих дней, рассказала юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«При решении вопроса, когда выгоднее идти в отпуск в 2025 году, нужно обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будет получить отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее число рабочих дней будет в июле и октябре (23 рабочих дня). Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре (22 рабочих дня)», — сказала Владимирова в интервью РИА Новости.

По ее словам, с точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздникам. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по воскресенье, 12 января, а потратится всего два дня отпуска.

«Но это совсем невыгодно с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму отпускных», — предупредила эксперт.