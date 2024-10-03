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Вице-премьер заявил о нужности самолетов СибНИА на Дальнем Востоке

Источник:
Sibnet.ru
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Беспилотный самолет «Партизан»
Фото: © СибНИА имени С.А. Чаплыгина

Разрабатываемые в СибНИА имени Чаплыгина в Новосибирске самолеты малой авиации будут востребованы на Дальнем Востоке, заявил посетивший институт вице-премьер РФ Виталий Савельев.

«Это будут очень востребованные модели, особенно на Дальнем Востоке, где у нас небольшое население и требуются полеты, где самолет может садиться на взлетно-посадочную полосу в пределах 200-500 метров», — цитирует Савельева ТАСС.

Вице-премьеру показали модификации Ан-2, разрабатываемые в СибНИА — это самолет «Партизан» и ТВС-2МС. При осмотре «Партизана» Савельев сказал, что судно нашло бы идеальное применение на Дальнем Востоке.

«Партизан» — это летательный аппарат сверхкороткого взлета и посадки, способен осуществлять взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и в беспилотном режиме.

ТВС-2МС — модернизация Ан-2, дальность полета судна возросла в 1,5 раза и составила более 1,2 тысячи километров, а максимальная высота увеличилась вдвое, до 4 тысяч метров.

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DIGERS

что за безобразие!!! нет ни фотографии ни ссылки...

turan601

теперь получается если хочешь на СВО а тебе кто то в жизни не нравился идешь валишь его и на СВО сразу...

GammiPluh

"провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США" - да да все мы видели...

olegsbeglov

Нельзя так делать, это приведет к всплеску безнаказанной преступности. Вот завалит детей депутата какой-нибудь...