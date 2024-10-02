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Многоразовую ракету разработают в России

Источник:
ТАСС
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Ракетно-космический центр «Прогресс» приступил к созданию метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ», сообщил генеральный конструктор предприятия Равиль Ахметов.

«Создан коллектив, создано отдельное проектное бюро специально для этого. Сейчас идет проработка всех вопросов, в том числе экспериментов, связанных с посадкой первой ступени», — цитирует Ахметова ТАСС.

Роскосмос весной прошлого года сообщил о подписании госконтракта на технический проект многоразовой ракеты «Амур-СПГ». По планам, ее создание должно завершиться к 2029 году, первый пуск должен состояться в 2030 году.

Согласно предварительным данным, возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз. В перспективе «Амур-СПГ» должен заменить действующее семейство ракет-носителей «Союз-2».

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