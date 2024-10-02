Иран выпустил по Израилю от 200 до 400 баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что удар стал ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером во вторник, 1 октября сообщила о массированной ракетной атаке Ирана. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Жителей призвали спрятаться в убежищах.

По оценке израильских СМИ, Иран в ходе массированной атаки выпустил около 400 ракет. Иранское агентство Fars сообщило, что не менее 80% ракет смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля.

«Мы атаковали штаб-квартиру "Моссада", авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары и скопления израильских танков», — приводит ТАСС заявление начальника Генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мохаммада Багере. Удар наносился по военным объектам, отметил генерал.

По его словам, Иран долгое время сдерживался, но после убийств Израилем Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана «ситуация стала невыносимой».

Пока известно об одной жертве. По данным израильских СМИ, погиб один палестинец. Два человека были ранены осколками в Тель-Авиве, по всей стране есть легкораненые.