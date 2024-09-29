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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ликвидация вооруженного мечом солдата ВСУ попала на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные уничтожили в Курской области с помощью беспилотника солдата ВСУ, вооруженного мечом.

Кадры ликвидации противника опубликовал телеграм-канал «Будни радистки». На видео солдат ВСУ передвигается по населенному пункту с мечом в руках. Зачем ему такое холодное оружие, из ролика непонятно.

Российские разведчики сначала зафиксировали маршрут солдата, отметили строение, в которой он зашел, после чего направили туда беспилотник.

Прилет оказался результативным — дрон практически полностью разрушил строение, после взрыва над развалинами поднялись клубы черного дыма.

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Топ комментариев

GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

Asd10

Странные у тебя интерпретации. Я так понял, что он говорит о том, что любая война заканчивается миром,...

mosquito__2010

вот что сотворил майдан с вами кастрюлями. без слёз не взглянешь. не нужно было вам кастрюлям американцам...

mosquito__2010

как минимум у пятерых бомбануло от правды. ты в их числе ?