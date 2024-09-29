Ликвидация вооруженного мечом солдата ВСУ попала на видео

Российские военные уничтожили в Курской области с помощью беспилотника солдата ВСУ, вооруженного мечом.

Кадры ликвидации противника опубликовал телеграм-канал «Будни радистки». На видео солдат ВСУ передвигается по населенному пункту с мечом в руках. Зачем ему такое холодное оружие, из ролика непонятно.

Российские разведчики сначала зафиксировали маршрут солдата, отметили строение, в которой он зашел, после чего направили туда беспилотник.

Прилет оказался результативным — дрон практически полностью разрушил строение, после взрыва над развалинами поднялись клубы черного дыма.