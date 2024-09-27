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Мизулина стала главной «подозреваемой» в разводе Shaman'а

Источник:
Sibnet.ru
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Екатерина Мизулина
Фото: © телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала под удар поклонников певца Shaman'а (Ярослава Дронова), ее считают виновной в разводе артиста.

Shaman и его жена Елена Мартынова 26 сентября официально подтвердили, что разводятся. Оба супруга отметили, что это обоюдное желание. Но поклонники пары начали строить домыслы, что же могло помешать браку.

Многие посчитали виновницей развода Мизулину, которая в последнее время часто мелькала в компании Дронова.

Более того, в день объявления о разводе Мизулина подлила масла в огонь, опубликовав в телеграм-канале видео с большим букетом цветов, где она хвастается, что у нее случился «красивый рабочий день».

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mosquito__2010

Цитата(Улитка на склоне @ 26.9.2024, 22:32) Глупость сделали. Ответный шаг тогда будет - предоставление...

Earthian

Выступление Трампа посмотри, увидишь там Соловьева сразу записывайся на прием к специалисту

Earthian

Богатая добыча, там весь украинский телеграмм подгорает!

GammiPluh

а еще он озвучил что погибли миллионы украинцев... а Зеленский втирает про 80 тысяч.