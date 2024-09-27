Мизулина стала главной «подозреваемой» в разводе Shaman'а

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попала под удар поклонников певца Shaman'а (Ярослава Дронова), ее считают виновной в разводе артиста.

Shaman и его жена Елена Мартынова 26 сентября официально подтвердили, что разводятся. Оба супруга отметили, что это обоюдное желание. Но поклонники пары начали строить домыслы, что же могло помешать браку.

Многие посчитали виновницей развода Мизулину, которая в последнее время часто мелькала в компании Дронова.

Более того, в день объявления о разводе Мизулина подлила масла в огонь, опубликовав в телеграм-канале видео с большим букетом цветов, где она хвастается, что у нее случился «красивый рабочий день».