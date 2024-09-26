Сериал «Фарма» с Эйдельштейном вышел на PREMIER

Первые эпизоды сериала «Фарма» с Марком Эдельштейном и Никитой Павленко в главных ролях вышли в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В центре сюжета 18-летний Антон Павлов (Эдельштейн). Он только вступил во взрослую жизнь и уже пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди.

Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек.

Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход. Он хочет самостоятельно изготовить лекарство и с помощью разношерстной компании друзей создает подпольную лабораторию. Вместе они стараются спасти жизнь Антону и одновременно решают собственные проблемы, которые подкидывает им жизнь.

В сериале также снимаются Арам Вардеванян, София Самсонова, Александр Головин, Сергей Гилев, Светлана Степанковская, Олег Васильков, Карен Бадалов. Режиссер проекта – Мария Кравченко.