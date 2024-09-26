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Сериал «Фарма» с Эйдельштейном вышел на PREMIER

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Фарма»

Первые эпизоды сериала «Фарма» с Марком Эдельштейном и Никитой Павленко в главных ролях вышли в онлайн-кинотеатре PREMIER.

В центре сюжета 18-летний Антон Павлов (Эдельштейн). Он только вступил во взрослую жизнь и уже пишет музыку и читает рэп. Для него, казалось бы, все впереди.

Но молодой парень страдает редким генетическим заболеванием – миодистрофией. Это прогрессирующее ослабление мышц, приводящее к летальному исходу. Антону жизненно необходимо редкое и очень дорогое лекарство, к которому он потерял доступ из-за бюрократических проволочек.

Старший брат Антона хулиган Миха не собирается мириться с положением дел и находит неожиданный выход. Он хочет самостоятельно изготовить лекарство и с помощью разношерстной компании друзей создает подпольную лабораторию. Вместе они стараются спасти жизнь Антону и одновременно решают собственные проблемы, которые подкидывает им жизнь.

В сериале также снимаются Арам Вардеванян, София Самсонова, Александр Головин, Сергей Гилев, Светлана Степанковская, Олег Васильков, Карен Бадалов. Режиссер проекта – Мария Кравченко.

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-Керя-

Автор может статью про цены напишешь...

GammiPluh

Что то на хохляцком написал... ну вам не привыкать стоять на коленях

Game Rock

Может вспомнишь цены на продукты питания, бензин, курс даллара, тарифы ЖКХ за 2010 год и сравнишь с 2024...

Alhazred

А что, ТЭС дают энергию только гражданскому населению?