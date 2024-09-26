Павел Дуров удивил заработком в 1 дирхам за год

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что его годовой заработок составляет один дирхам ОАЭ. Состояние бизнесмена оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

Дуров рассказал о заработке в один дирхам ОАЭ на допросе после задержания во Франции, пишет Le Monde без ссылок на источник. По данным издания, такой ответ удивил следователей.

Один дирхам ОАЭ, по курсу ЦБ, равен примерно 25 рублям.

Дуров занимает восьмое место в рейтинге 125 миллиардеров России — 2024 по версии Forbes. Его состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов.

В марте в интервью Financial Times Дуров говорил, что Telegram пока не приносит прибыли. Полный пакет акций компании, которым он владеет, оценивают в 30 миллиардов долларов.

Дурова задержали в конце августа в Париже. Ему предъявили обвинение по шести пунктам, которые касаются действий мошенников в Telegram и отказу мессенджера сотрудничать с властями страны по этому вопросу. Предприниматель отпущен под залог в 5 миллионов евро.