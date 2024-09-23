Куриные яйца из Японии с белым желтком удивили Сеть. ФОТО

Фотографии яиц с белыми желтками набирают популярность в соцсетях, их производство налажено в Японии.

Автор публикации рассказал, что ранее слышал о существовании яиц куриц с Окинавы, у которых желток становится белым, однако он никогда не думал, что однажды ему попадется такое, пишет Oddity Central.

Японское яйцо с белым желтком Фото : © @tsudajunko

Такие яйца имеют тот же вкус и обладают теми же кулинарными свойствами, что и обычные, однако желток у них такого же цвета, как и белок. Необычный цвет возникает в том случае, если кур кормят местным рисом.

Отмечается, что яйца с белым желтком дороже обычных, их часто используют для приготовления различных традиционных блюд, таких как омурайсу и тамагояки.