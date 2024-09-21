Дрон заснял «инопланетного призрака» в океанской впадине. ВИДЕО

Австралийские ученые с помощью глубоководного аппарата запечатлели «инопланетного призрака» — редчайшего кальмара Magnapinna. За всю историю задокументировано лишь 20 встреч человека с представителями этого загадочного вида.

Кадры сделал подводный дрон, исследовавший Тихий океан на глубине более 3 километров. Исследователи отметили, что это первый случай обнаружения Magnapinna в желобе Тонга — второй по глубине океанической впадине в мире.

Кальмары Magnapinna обитают в глубинах океана, в слоях, куда не проникает солнечный свет. Длина тела этого полупрозрачного создания достигает 150-20 метров, при этом щупальца создания намного превосходят длину мантии.

Гигантские «руки» кальмар использует для ловли донной добычи. При необходимости существо может опускаться на глубину до 5 километров.