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Рассекречен автономный «одноразовый» истребитель. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания General Atomics представила полномасштабный макет Collaborative Combat Aircraft, который представляет собой дешевый «одноразовый» истребитель с автономным управлением.

Автономный дозвуковой самолет разрабатывается в интересах ВВС США и основан на прототипе XQ-67A. Предполагается, что он сможет летать самостоятельно и двигаться впереди командного самолета.

Макет автономного истребителя
Макет автономного истребителя
Фото: © General Atomics

При этом летательные аппараты будут действовать согласованно, решая между собой, как лучше выполнить свою миссию и справиться с угрозами противника. Фактически, одноразовый истребитель будет играть в вылете роль сенсорной или оружейной платформы, пишет New Atlas.

Разработчики подчеркивают, что макет показывает, какими будут истребители следующего поколения. Основной самолет с пилотом может иметь в сопровождении несколько таких роботизированных истребителей, выполняющих общий приказ.

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Оборона #Оружие
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