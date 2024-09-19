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Проект новосибирского «летающего» автомобиля поставили на паузу

Источник:
Sibnet.ru
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Проект двухтонного беспилотного «летающего автомобиля» (циклокара) поставлен на паузу из-за отказа в финансировании, сообщил замдиректора по научной работе Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Артур Бильский.

«Мы сделали беспилотный аппарат массой 60 килограммов, мы подготовили техническое задание на разработку летающего автомобиля. В техническом задании были обоснованы технические решения, была подготовлена смета, план работ. Оно было предъявлено потенциальному заказчику, но проект поддержки не получил, поэтому работы по созданию летающего автомобиля мы не выполняем», — цитирует Бильского ТАСС.

Прототип летательного аппарата с особыми циклическими движителями весом 2,5 тонны, который можно было бы использовать как летающий автомобиль для нужд МЧС, а также в качестве городского аэротакси, планировалось создать до 2027 года.

Основные преимущества уникального аппарата на циклических движителях — маневренность, низкий уровень шума и способность садиться на неподготовленных площадках, в том числе расположенных под углом и даже к вертикальной поверхности.

Бильский подчеркнул, что институт готов вернуться к работе над «летающим автомобилем», если появится новый заказчик.

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Наука #Наука #Новосибирск #Автопром
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