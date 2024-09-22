США сорвали программу производства истребителей F‑35

Программа производства американских истребителей пятого
поколения F-35 Lightning II сорвана, компания Lockheed Martin сможет исполнить
контракт в лучшем случае к середине века, пишет британская газета The Telegraph.
Идея создания единого ударного истребителя F-35 заключалась
в том, что его разные версии будут одинаково хорошо взлетать с земли, с палуб
авианосцев, а благодаря укороченному взлету и вертикальной посадке – с
небольших десантных кораблей без катапульт и тормозных тросов, поясняет издание.
Да, и еще – самолет должен был стать дешевым благодаря
колоссальной экономии за счет налаживания массового производства. Их должны были
закупить многочисленные заказчики, такие как ВВС, ВМС и корпус морской пехоты
США, а также десятки американских союзников, отмечает автор статьи Дэвид Экс.
Но, по его словам, издержки увеличивались, а ассигнования и
ожидаемые заказы сокращались. Хваленая унификация F-35 сошла на нет, так как
каждый вариант сверхзвукового Lightning II разрабатывали и совершенствовали
отдельно от других.
Сегодня одномоторный F-35 намного дороже (около 100
миллионов долларов), чем изначально обещали разработчики, и он создается с
опозданием. Согласно плану ВВС США должны были получить 1 760 самолетов к 2035
году. Теперь речь идет в лучшем случае о 2049 году.
Есть и вопросы к качеству. Пентагон более года назад замораживал
закупку F-35 из-за проблем в программном обеспечении истребителя.