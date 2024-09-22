США сорвали программу производства истребителей F‑35

Программа производства американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II сорвана, компания Lockheed Martin сможет исполнить контракт в лучшем случае к середине века, пишет британская газета The Telegraph.

Идея создания единого ударного истребителя F-35 заключалась в том, что его разные версии будут одинаково хорошо взлетать с земли, с палуб авианосцев, а благодаря укороченному взлету и вертикальной посадке – с небольших десантных кораблей без катапульт и тормозных тросов, поясняет издание.

Да, и еще – самолет должен был стать дешевым благодаря колоссальной экономии за счет налаживания массового производства. Их должны были закупить многочисленные заказчики, такие как ВВС, ВМС и корпус морской пехоты США, а также десятки американских союзников, отмечает автор статьи Дэвид Экс.

Но, по его словам, издержки увеличивались, а ассигнования и ожидаемые заказы сокращались. Хваленая унификация F-35 сошла на нет, так как каждый вариант сверхзвукового Lightning II разрабатывали и совершенствовали отдельно от других.

Сегодня одномоторный F-35 намного дороже (около 100 миллионов долларов), чем изначально обещали разработчики, и он создается с опозданием. Согласно плану ВВС США должны были получить 1 760 самолетов к 2035 году. Теперь речь идет в лучшем случае о 2049 году.

Есть и вопросы к качеству. Пентагон более года назад замораживал закупку F-35 из-за проблем в программном обеспечении истребителя.