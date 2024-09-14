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Согласован новый порядок закупок жизненно важных лекарств

Источник:
РБК
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Таблетки
Таблетки
Фото: © Sibnet.ru

Министерство финансов внесло изменения в проект постановления, который устанавливает порядок предоставления преимущества российским производителям лекарственных препаратов перед иностранными компаниями на государственных торгах.

Предыдущая редакция не уточняла, при закупке какого перечня препаратов будет предоставляться преимущество. Применение его к закупкам всех лекарств могло привести к дефициту и удорожанию.

В результате ведомство доработало механизм «второй лишний», согласно которому, если на торги заявляется хотя бы один поставщик препарата, который производится в России или странах ЕАЭС по полному циклу, то остальные заявки отклоняются автоматически.

Если на закупку заявятся несколько российских поставщиков, то локализованный препарат будет иметь ценовое преимущество в 15%. При этом механизм будет давать преимущество отечественным препаратам, даже если они не локализованы в России до полного цикла.

Применять «второй лишний» при закупке препаратов из перечня стратегически значимых лекарств будут с 1 июля 2025 года, следует из документа.

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Жизнь #Законы #Медицина
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Топ комментариев

pepelmetal

Сам наверно не верит в то что говорит!

shatlnk

это значит - если вы честным трудом, кое как (сплю на раскладушке, имею телевизор цветной- корпус коричневый...

Удавиков

англичашки всегда были и есть провокаторами и лгунами

Asd10

Сами у всех украли, теперь боятся штоб у них не стырили. 😄