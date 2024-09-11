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Мантуров усомнился в возвращении ушедших автокомпаний

Источник:
Sibnet.ru
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Западные, японские и корейские автоконцерны, покинувшие российский рынок в 2022 году, вряд ли вернуться после окончания СВО, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мне сложно себе представить, что они вернутся <…> Автопром просто сбежал, хлопнув дверью», — сказал Мантуров в интервью «Ведомостям».

Вице-премьер напомнил, что западные компании из разных отраслей промышленности подписывали договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет, в том числе и автопром.

Некоторые, но не автозаводы, до сих пор обслуживают оборудование и «демонстрируют желание возобновить работу». Что касается автопрома, Мантуров очень сомневается в реальных перспективах и возможностях реализации.

«Пришедшие им на смену альтернативные партнеры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях», — отметил чиновник.

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Авто #Автопром #Промзона
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