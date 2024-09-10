Омский суд огласил приговор убившему беременную экс-бойцу «Вагнера»

Омский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима Сергея Козлова, признав его виновным в убийстве с особой жесткостью 18-летней беременной девушки, сообщила пресс-служба суда.

Убийство произошло в октябре 2023 года в Омске во время застолья. Козлов разозлился, так как девушка якобы сломала его акустическую колонку. Он бил жертву, прыгал у нее на груди и животе, а затем наступил на шею. Очевидцам-собутыльникам стало так плохо, что они выбежали на улицу.

Всего у девушки насчитали 138 повреждений (черепно-мозговая травма, разрыв печени, ушиб головного мозга и т.д.), ее тело, по заключению экспертов, «представляло собой один сплошной синяк».

Козлова судили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство беременной с особой жестокостью). Прокуратура просила для обвиняемого пожизненное лишение свободы. Суд назначил 19 лет. Отцу погибшей осужденный выплатит 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

По данным источников «Ъ-Сибирь», Козлов — бывший штурмовик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Домой с СВО вагнеровец вернулся летом 2023 года.

На фронт он попал, не отбыв 6,5 года колонии после приговора 2021 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и причинение легкого вреда. Из апелляционного определения следует, что Козлов бил женщину топором, а также избил ее малолетнюю дочь. Кроме того, с 2011 года он отбывал сроки за кражу, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений.