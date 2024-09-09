Действующие главы регионов победили на выборах в Сибири

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк и врио главы Республики Алтай Андрей Турчак победили на досрочных выборах, глава Забайкальского края Александр Осипов пошел на второй срок.

Середюк, выдвинутый партией «Единая Россия», набрал 78,38% голосов избирателей. Явка составила 64,57%. До этого он занимал пост председателя регионального правительства, в мае сменил Сергея Цивилева, который возглавил Минэнерго.

Турчак от партии «Единая Россия» набрал 74,09% голосов избирателей при явке 43,7%. Он был назначен врио 4 июня после досрочной отставки Олега Хорохордина. До этого Турчак занимал посты секретаря генсовета «Единой России» и первого вице-спикера Совета Федерации.

Осипов, который пошел на выборы как самовыдвиженец, набрал 82,27% голосов избирателей при явке 41,15%. Он был назначен временно исполняющим обязанности главы Забайкальского края в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года избрался главой региона, набрав 89,61% голосов.

С 6 по 8 сентября в России прошли выборы 21 глав регионов, а также депутатов Московской городской думы и депутатов региональных парламентов.