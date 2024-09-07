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Запад испугался «курского котла» для ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Западные политики опасаются, что Вооруженные силы Украины могут покинуть Курскую область в течение нескольких месяцев.

В результате цена операции в Курской области может оказаться высокой на фоне продолжающегося наступления российских войск в Донбассе, пишет издание Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что после начала вторжения ВСУ в российский регион прошел месяц, однако конечные цели Украины до сих пор остаются для Запада неизвестными. В свою очередь, Россия может использовать Курскую область в качестве «котла» для боеспособных украинских бригад.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на удержание захваченной территории. Он также называл среди целей операции создание «буферной зоны» и предотвращение российского наступления.

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Политика #Мир #Конфликты
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