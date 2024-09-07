Россия резко нарастила выпуск портвейна

Российские производители в первом полугодии 2024 года двукратно нарастили выпуск портвейна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Роскачества.

Производство портвейна в текущем году достигло показателя 2,63 миллиона литров, тогда как за первое полугодие 2023 года было выпущено 1,28 миллиона литров портвейна. Более 90% объема производства данного типа винодельческой продукции в России приходится на Крым.

«Это один из лучших показателей по категории портвейнов за всю историю наших наблюдений за рынком с 2020 года, когда законом было введено четкое определение портвейна», — отметила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева.

Рост производства портвейнов эксперты связывают с возвращением интереса покупателей к качественным крепленым винам. В целом объем производства крепленых вин в январе-июне этого года вырос в России на 73,3%, до 7,1 миллиона литров.

Доля портвейнов в общем объеме производства крепленых вин сейчас составляет 35%. При этом Роскачество прогнозирует дальнейшее увеличение спроса на портвейны, в том числе дорогих, марочных и коллекционных категорий.

Цены на марочный портвейн в настоящее время начинаются от 600-700 рублей, на коллекционные бутылки — от двух до 30 тысяч за бутылку в зависимости от года урожая. Практически весь российский портвейн производят в Крыму, Краснодарском крае и Дагестане.