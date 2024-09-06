НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Глава Пентагона призвал страны Запада нарастить помощь Киеву

Источник:
ТАСС
462 6

Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны Запада нарастить объемы помощи Украине на фоне приближающейся зимы.

«Сейчас наступает критический момент. Время имеет решающее значение, особенно с учетом надвигающейся зимы. Мы все должны усилить нашу поддержку [Украины], причем быстро», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им сказал он на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

Глава Пентагона также заявил, что с нетерпением ждет обсуждения путей укрепления военно-промышленного комплекса Украины и стран Запада.

По словам Остина, представители оборонного ведомства США работают «в тесном сотрудничестве» с другими западными партнерами, чтобы ускорить поставки вооружений и обеспечить потребности Киева в них.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ Питер Шредер в материале для журнала Foreign Affairs высказал мнение, что США не смогут полностью покрыть потребности Украины в боеприпасах, даже при условии роста объемов их выпуска в 2025 году.

Эксперт также отметил, что в будущем Киеву будет требоваться все больше солдат, но западные страны в этом отношении готовы лишь обучать украинских военнослужащих, но при этом не желают отправлять в зону боевых действий собственные войска.

Проверка адреса на оптику
Тема: Военная операция на Украине
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины после начала СВО
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Морские беспилотники атаковали Новороссийск
МО РФ назвало цели ракетных ударов по Полтаве и Львову
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Президент России призвал армию к выполнению «священного долга»
Зеленский пожелал увидеть Россию на новом «саммите мира»
Российская армия прорвала оборону ВСУ в районе Клещеевки
Россия изменит ядерную доктрину из‑за действий Запада
Обсуждение (6)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
41
Путин рассказал, что члены его семьи разговаривают на китайском
33
Украина пообещала наказать Монголию за визит Путина
23
Украинские копейки переименуют из‑за России
23
Запад констатировал отказ Путина «сдаться на Украине»
23
Командир «Ахмата» рассказал о потерях наемников в Курской области