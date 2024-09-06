Глава Пентагона призвал страны Запада нарастить помощь Киеву

Министр обороны США Ллойд Остин призвал страны Запада
нарастить объемы помощи Украине на фоне приближающейся зимы.
«Сейчас наступает критический момент. Время имеет решающее
значение, особенно с учетом надвигающейся зимы. Мы все должны усилить нашу
поддержку [Украины], причем быстро», — приводит ТАСС слова Остина, сказанные им
сказал он на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе
Рамштайн в ФРГ.
Глава Пентагона также заявил, что с нетерпением ждет
обсуждения путей укрепления военно-промышленного комплекса Украины и стран
Запада.
По словам Остина, представители оборонного ведомства США
работают «в тесном сотрудничестве» с другими западными партнерами, чтобы
ускорить поставки вооружений и обеспечить потребности Киева в них.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ Питер Шредер в материале для журнала
Foreign Affairs высказал мнение, что США не смогут полностью покрыть
потребности Украины в боеприпасах, даже при условии роста объемов их выпуска в
2025 году.
Эксперт также отметил, что в будущем Киеву будет требоваться
все больше солдат, но западные страны в этом отношении готовы лишь обучать
украинских военнослужащих, но при этом не желают отправлять в зону боевых
действий собственные войска.