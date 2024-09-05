Омич завоевал серебро международного фестиваля Kustendorf CLASSIC

Пианист из Омска Сергей Баженов завоевал серебро на международном фестивале Kustendorf CLASSIC, сообщила пресс-служба компании «Газпром нефть».

Kustendorf CLASSIC 11 лет организуют в сербской этнодеревне Дрвенград всемирно известный режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть». В этом году фестиваль собрал 37 молодых музыкантов из трех стран: России, Белоруссии и Сербии, а его почетным гостем стал министр культуры Сербии Никола Селакович.

«Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря "Газпром нефти" выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене», — прокомментировал Кустурица.

Победителем стал сербский скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Вторым — пианист Сергей Баженов из Омска, третьим — саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска. Они получили золотую, серебряную и бронзовую матрешки, специально созданные российскими мастерами. Образ матрешки символизирует единство славянских народов, связанных общими историческими и культурными ценностями.

Спасоевич рассказал, что секрет его победы — в любви к своему делу, а также вера: в себя, в Бога, в ремесло и в то, что ему дан талант.

«В этом году мы помогли принять участие в фестивале молодым музыкантам из России и Белоруссии. И я абсолютно уверен, что каждый из них запомнит эти несколько дней как чудесное и важное событие своей музыкальной жизни», — отметил начальник департамента коммуникаций компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль.