Сбер заявил о мощнейшей DDoS-атаке в истории банка

Сбербанк в конце июля банк подвергся «мощнейшей в истории банка» 13-часовой DDoS-атаке, сообщил зампредседателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

«Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей»,— рассказал Кузнецов в интервью «РИА Новости».

По его словам, бот-сети состояли из более 62 тысячи устройств, больше половины из которых находились в России.

«Наши клиенты никак не почувствовали на себе последствия этой атаки – она успешно была отражена службой кибербезопасности»,— отметил Кузнецов.

В конце июля о DDoS-атаке сообщал также банк ВТБ. Сбои фиксировались в работе Альфа-Банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Райффайзенбанка и Росбанка.