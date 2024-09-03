Первый снег заметили в Шерегеше

Первый снег выпал на горе Мустаг в Шерегеше во вторник, свидетельствуют камеры видеонаблюдения, установленные на горнолыжном курорте.

Ранний снег увидели только на вершине Мустага, в этот же момент на горе Зеленой просто шел дождь.

В эти дни циклон, обосновавшийся над Томской областью, закачивает холодную арктическую воздушную массу и охлаждает Кузбасс. По всей территории региона идут дожди от небольших до умеренных.

Первый снег в Шерегеше наблюдают с сентября. Необычно рано он выпал в 2022 году — 18 августа. Горнолыжный сезон открывается в ноябре.