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Первый снег заметили в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Первый снег в Шерегеше
Фото: © скриншот с камеры видеонаблюдения

Первый снег выпал на горе Мустаг в Шерегеше во вторник, свидетельствуют камеры видеонаблюдения, установленные на горнолыжном курорте.

Ранний снег увидели только на вершине Мустага, в этот же момент на горе Зеленой просто шел дождь.

В эти дни циклон, обосновавшийся над Томской областью, закачивает холодную арктическую воздушную массу и охлаждает Кузбасс. По всей территории региона идут дожди от небольших до умеренных.

Первый снег в Шерегеше наблюдают с сентября. Необычно рано он выпал в 2022 году — 18 августа. Горнолыжный сезон открывается в ноябре.

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Жизнь #Природа #Кузбасс
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