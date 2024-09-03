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Представлен проект российского поезда на водороде

Источник:
РИА Новости
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Макет первого российского водородного поезда представила на Восточном экономическом форуме компания «Трансмашхолдинг».

Разработка российского водородного поезда ведется в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано представителями «Росатома» и РЖД, а также властями Сахалина в 2019 году.

«Трансмашхолдинг» собирается создать опытный образец поезда на водороде в 2025 году. Согласно прошлогоднему отчету РЖД, запуск поездов на водородном топливе запланирован на 2027-2028 годы.

Водородный тепловоз сможет работать на железнодорожных линиях без электрификации. При этом использование водородных топливных элементах делает такой состав безопасным для экологии.

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