Представлен проект российского поезда на водороде

Макет первого российского водородного поезда представила на Восточном экономическом форуме компания «Трансмашхолдинг».

Разработка российского водородного поезда ведется в рамках трехстороннего соглашения, которое было подписано представителями «Росатома» и РЖД, а также властями Сахалина в 2019 году.

«Трансмашхолдинг» собирается создать опытный образец поезда на водороде в 2025 году. Согласно прошлогоднему отчету РЖД, запуск поездов на водородном топливе запланирован на 2027-2028 годы.

Водородный тепловоз сможет работать на железнодорожных линиях без электрификации. При этом использование водородных топливных элементах делает такой состав безопасным для экологии.