Кемеровская школа объяснила появление 1 «Z» класса

Класса с буквой «Z» нет в кемеровской школе №45, такую табличку использовали, чтобы название не читали как число «13», сообщили представители образовательного учреждения.

Местное издание NGS42 опубликовало репортаж с праздничной линейки из школы №45 в Кемерове. На одном из снимков девушка держала табличку с надписью: 1 «Z» класс. Фото разлетелось по соцсетям.

Директор и завуч в разговоре с «Осторожно Media» заявили, что такого класса не существует. Позже представители школы объяснили, что класс называется 1 «З» (зэ), но чтобы его не перепутали с числом «13», вышли с табличкой с латинской буквой, которую использовали в 2022 году для поддержки СВО.

«Мы не поняли, что за резонанс такой вокруг нашей школы? Что вообще происходит? Я как будто преступное что-то сделала <…> Это хорошо или плохо, я не могу понять? Что за резонанс? <…> Вы меня вообще неправильно поняли, мы вообще никакого скрытого смысла не приурочивали, без всяких подвохов. <…> 1 сентября испорчен напрочь <…> Зачем вы за меня домысливаете?» — приводится в телеграм-канале «Кровавая барыня» комментарий неназванного представителя школы.

Букву Z активно использовали в Кузбассе после начала спецоперации на Украине, даже название региона в официальных сообщения писали как «КуZбасс».