НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Кемеровская школа объяснила появление 1 «Z» класса

Источник:
Sibnet.ru
438 11

Класса с буквой «Z» нет в кемеровской школе №45, такую табличку использовали, чтобы название не читали как число «13», сообщили представители образовательного учреждения.

Местное издание NGS42 опубликовало репортаж с праздничной линейки из школы №45 в Кемерове. На одном из снимков девушка держала табличку с надписью: 1 «Z» класс. Фото разлетелось по соцсетям.

Директор и завуч в разговоре с «Осторожно Media» заявили, что такого класса не существует. Позже представители школы объяснили, что класс называется 1 «З» (зэ), но чтобы его не перепутали с числом «13», вышли с табличкой с латинской буквой, которую использовали в 2022 году для поддержки СВО.

«Мы не поняли, что за резонанс такой вокруг нашей школы? Что вообще происходит? Я как будто преступное что-то сделала <…> Это хорошо или плохо, я не могу понять? Что за резонанс? <…> Вы меня вообще неправильно поняли, мы вообще никакого скрытого смысла не приурочивали, без всяких подвохов. <…> 1 сентября испорчен напрочь <…> Зачем вы за меня домысливаете?» — приводится в телеграм-канале «Кровавая барыня» комментарий неназванного представителя школы.

Букву Z активно использовали в Кузбассе после начала спецоперации на Украине, даже название региона в официальных сообщения писали как «КуZбасс».

Проверка адреса на оптику
Еще по теме
Эксперт перечислила самые частые ошибки при сдаче ЕГЭ
Электронные зачетки появились на «Госуслугах»
Несколько новых предметов появились в российских школах
ЕГЭ ждет масштабная реформа
смотреть все
Жизнь #Образование #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Почему роутер нужно регулярно перезагружать
«План победы над Россией» Зеленского удивил западных экспертов
Истребитель F‑16 ВСУ по ошибке сбил украинский Patriot
Подсчитаны потери ВСУ в Курской области
Обсуждение (11)
О самом главном
Пять правил завоевать уважение в новом коллективе
Какие эмодзи нельзя использовать при знакомстве
Мужской или женский: слова, в которых постоянно путают род
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять правил быстрого карьерного роста
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

pepelmetal

Болезнь прогрессирует А ещё русские на метро ездят, вперёд закапывать метро!

nicollaich

Цеивроппейцы продолжают шизовать.

GammiPluh

Агрессия все что осталось от когда то хорошей и красивой страны... ну ничего собака лает, караван идет!

GammiPluh

я думаю через 10-20 лет украинство начнут изучать как болезнь или отклонение