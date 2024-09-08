Наука объяснила, почему кошки не любят закрытые двери

Зоопсихологи из Калифорнийского университета объяснили, почему кошки беспокоятся при виде закрытых дверей и пытаются устранить преграду.

Царапание дверей и просовывание лап в зазор между дверным полотном и полом обусловлено кошачьей психологией, сочетающей врожденное любопытство и страх лишиться привычных возможностей, приводит «Газета.ру» отчет ученых опубликованный в Live Science.

Закрытая дверь бьет сразу по трем важным для кошек факторам — лишает их свободы действий, не дает контролировать территорию и создает перемены в обстановке, которых питомцы стараются избегать.

Кроме того, кошки не понимают, что дверь может быть закрыта лишь на время, поэтому любая утрата доступа к привычным местам воспринимается как постоянная.

Ученые отметили, что эти чувства объясняют, почему коты зачастую не заходят в помещение, куда они только что отчаянно пытались попасть. Питомцев интересует не само пространство, а возможность доступа к нему.