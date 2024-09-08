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Наука объяснила, почему кошки не любят закрытые двери

Источник:
Sibnet.ru
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Зоопсихологи из Калифорнийского университета объяснили, почему кошки беспокоятся при виде закрытых дверей и пытаются устранить преграду.

Царапание дверей и просовывание лап в зазор между дверным полотном и полом обусловлено кошачьей психологией, сочетающей врожденное любопытство и страх лишиться привычных возможностей, приводит «Газета.ру» отчет ученых опубликованный в Live Science.

Закрытая дверь бьет сразу по трем важным для кошек факторам — лишает их свободы действий, не дает контролировать территорию и создает перемены в обстановке, которых питомцы стараются избегать.

Кроме того, кошки не понимают, что дверь может быть закрыта лишь на время, поэтому любая утрата доступа к привычным местам воспринимается как постоянная.

Ученые отметили, что эти чувства объясняют, почему коты зачастую не заходят в помещение, куда они только что отчаянно пытались попасть. Питомцев интересует не само пространство, а возможность доступа к нему.

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Жизнь #Звери
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Топ комментариев

GammiPluh

А говорили все сбивают... 99 из 100 а оказывается нужны экстренные переговоры до зимы)

dimans1000

Всё ждал кто же первый сделает стреляющий дрон, но оказалось не мы при таких то научных мощностях, теперь...

paramedic

Больше никаких договорённостей.Были уже и Минские, и Стамбульские.Цену западного слова все узнали.Теперь...

pepelmetal

А французы может на Пежо заведут уголовное дело? Ведь в их машинах кого-то насилуют и грабят !