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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Один из первых ВАЗ-2102 выставили на продажу

Источник:
Sibnet.ru
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Универсал ВАЗ-2102, сошедший с конвейера в день начала производства модели, выставили на продажу. За автомобиль запросили 6 миллионов рублей.

Бордовый ВАЗ-2102 1971 года выпуска выставлен на продажу в Новосибирске, следует из объявления на Avito. По утверждению продавца, это одна из машин, собранных в первый день выпуска модели.

Установлен новый двигатель также 1971 года выпуска мощностью 64 лошадиные силы. Пробег ВАЗ-2102 — 10 тысяч километров.

Автомобиль хотят продать за 6 миллионов рублей. Автор объявления попросил не беспокоить тех, кто не понимает в ценообразовании.

ВАЗ-2102 — заднеприводный автомобиль с кузовом типа универсал, выпускался с 1971 по 1974 года. Первые машины сошли с конвейера 21 сентября. Общий тираж модели достигает 667 тысяч единиц.

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Тема: Русские машины
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nicollaich

Цеивроппейцы продолжают шизовать.

pepelmetal

Болезнь прогрессирует А ещё русские на метро ездят, вперёд закапывать метро!

GammiPluh

Агрессия все что осталось от когда то хорошей и красивой страны... ну ничего собака лает, караван идет!

mosquito__2010

как говорится каждая кастрюля знает маргариту симонян, но не каждая кастрюля знает марка милли. вот так...