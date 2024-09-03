Один из первых ВАЗ-2102 выставили на продажу

Универсал ВАЗ-2102, сошедший с конвейера в день начала производства модели, выставили на продажу. За автомобиль запросили 6 миллионов рублей.

Бордовый ВАЗ-2102 1971 года выпуска выставлен на продажу в Новосибирске, следует из объявления на Avito. По утверждению продавца, это одна из машин, собранных в первый день выпуска модели.

Установлен новый двигатель также 1971 года выпуска мощностью 64 лошадиные силы. Пробег ВАЗ-2102 — 10 тысяч километров.

Автомобиль хотят продать за 6 миллионов рублей. Автор объявления попросил не беспокоить тех, кто не понимает в ценообразовании.

ВАЗ-2102 — заднеприводный автомобиль с кузовом типа универсал, выпускался с 1971 по 1974 года. Первые машины сошли с конвейера 21 сентября. Общий тираж модели достигает 667 тысяч единиц.