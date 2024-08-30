Бородина опровергла роман с Сердюковым на «Последнем герое»

Ведущая Ксения Бородина рассказала, что ее роман с Николаем Сердюковым начался уже после шоу «Последний герой», а во время съемок он ей не понравился.

«Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства, на первый взгляд он казался нарциссичным, токсичным местами и слишком много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило», — поделилась Бородина в соцсети.

По словам ведущей, сближение произошло в последний съемочный день. Там пара познакомилась ближе, а после возвращения в Москву начала общаться непрерывно.

Бородина также отметила, что ей плевать на чужое мнение и она счастлива в новых отношениях.