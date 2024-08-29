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Описан сценарий глобального экономического кризиса в 2025 году

Источник:
Sibnet.ru
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Центробанк России описал сценарий глобального кризиса в 2025 году в опубликованном документе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов».

Причиной мирового кризиса могут стать высокие процентные ставки и накопившиеся дисбалансы в финансовой системе. По оценкам регулятора, в случае реализации негативного сценария мировой финансовый кризис будет сопоставим по масштабам с тем, что был в 2007–2008 годах.

Сценарий также предполагает ухудшение отношений между Китаем и США, что приведет к фрагментации и распаду мировой экономики на торговые блоки. В результате мировой спрос резко упадет, а ВВП России в 2025 году может снизиться на 3–4%.

Также в документе описаны еще два сценария — «дезинфляционный» и «проинфляционный». В рамках «дезинфляционного» сценария рост инвестиций и стимулирование импортозамещающих технологий позволят перейти к снижению ключевой ставки на фоне снижения инфляции до 4%.

«Проинфляционный» сценарий предполагает, что высокий внутренний спрос и одновременно растущие издержки предприятий на оплату труда приведут к более высокому инфляционному давлению, чем в базовом сценарии.

Этот сценарий также предполагает усиление протекционистской политики и ввод тарифов на импорт в целях дополнительного стимулирования импортозамещения. Инфляция в таком сценарии составит 5–5,5% к концу 2025 года, а темпы роста российской экономики — 1,5–2,5%.

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