Как правильно организовать рабочее место школьника

Стол школьника должен быть с наклоном и просторный, а стул регулироваться по высоте, рассказала невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Чтобы сохранить здоровье позвоночника, школьникам очень важно выбирать правильное положение для работы. Эксперт пояснила, что сиденье стула должно на несколько сантиметров заходить за передний край столешницы.

«Спину и бедра при этом следует располагать под углом 90 градусов, как и колени по отношению к бедрам. Стопы нужно всей подошвенной поверхностью прижимать к полу или к специальной подставке для ног, а локти полностью класть на стол», — сказала Демьяновская.

Стол и стул

Не менее важно и правильно подобрать мебель — рабочий стол и стул должны соответствовать возрасту и росту.

Лучше остановить выбор на моделях с регулируемой высотой: ребенок будет расти и мебель будет «расти» вместе с ним. В противном случае потребуются специальные подставки под стопы или жесткие подушки на сиденье, что существенно снижает комфорт рабочего пространства.

«Для школьников начальных классов лучше выбрать стол с наклоненной поверхностью, примерно 7–15. Такая конфигурация наиболее полезна для формирования осанки при обучении ребенка письму», — отметила невролог.

Также важно учитывать ширину столешницы, которая должна быть не менее 90 сантиметров, а глубина — около 60 сантиметров, чтобы ребенок не только мог разместить локти во время письма, но и имел достаточно пространства для расположения учебников и других нужных для работы вещей, не ощущал себя скованно.

«Стул стоит выбирать с эргономичной спинкой, которая соответствует изгибам позвоночника. Ширина сиденья должна быть достаточной для свободного размещения: необходимо дать ребенку возможность двигаться, менять положение», — добавила Демьяновская.

Освещение

Еще один ключевой момент — освещение. Рабочий стол школьника нужно помещать у окна так, чтобы пишущая рука не закрывала свет. Это касается и настольной лампы. Обычно рекомендуют направлять свет слева, но если ребенок левша, то окно и лампа должны находиться справа.

Удобнее всего использовать настольную лампу на гибкой ножке, чтобы ребенок мог сам регулировать направление и яркость освещения. Световой поток не должен быть ниже 700 люмен, так как скудное освещение утомляет глаза и снижает концентрацию внимания.

«Но и слишком яркий свет вреден для глаз, поэтому нужно либо выбирать лампочки с освещением не ярче 1000 люмен, либо обеспечить лампу затемненным абажуром. Резкий перепад света также негативно воздействует на мозговую активность, поэтому по вечерам, когда за окном темно, заниматься только под светом настольной лампы вредно», — порекомендовала эксперт.